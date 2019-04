Interessante Suchwörter der letzten Tage

© YONHAP News

Der Dienstag dieser Woche, der 16. April, war der fünfte Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol. Damit fanden seit dem vergangenen Samstag landesweit zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. In der Stadt Ansan, in der sich die Danwon-Oberschule mit mehr als 200 Opfern befindet, wurde am vergangenen Samstag um 14 Uhr eine Chor-Veranstaltung mit mehr als 1.000 Teilnehmern durchgeführt. Die teilnehmenden Chöre führten jeweils zwei Gedenklieder und im Anschluss daran gemeinsam ein Potpourri aus mehreren zum Gedenken an die Opfer häufig gesungenen Liedern auf. Am Abend fand dann auch auf dem Gwanghwamun-Platz im Zentrum der Stadt Seoul eine große Kulturveranstaltung mit Aufführungen verschiedenster Kulturgattungen statt. Die große Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen zeigte, dass die südkoreanischen Bürger das schwere Unglück vor fünf Jahren nicht vergessen haben und nach wie vor um die vielen Opfer trauern. Dass man das Unglück nicht leicht vergessen kann, hat auch damit zu tun, dass der wahre Sachverhalt, wie es zum Untergang der Fähre kam, noch immer nicht geklärt worden ist. Auch über die Frage, warum die Passagiere trotz der relativ geringen Entfernung zwischen dem Unglücksort und der Insel Jindo sowie dem Festland nicht schnell gerettet werden konnten, sorgt noch immer für Rätselraten. Zahlreiche Netzbürger machten auch im Internet darauf aufmerksam, dass die Gründe für die Havarie schnellstens geklärt und die Verantwortlichen bestraft werden sollten. Sie wünschten dann, dass die vielen Opfer, vor allem die vielen Jugendlichen, die in so jungen Jahren ihr Leben verloren, im Himmel ewige Ruhe finden mögen.





Das Interesse der Netzbürger zog auch das Untersuchungsergebnis auf sich, dass die Südkoreaner verglichen mit vor drei Jahren 33% weniger Bargeld mit sich führen. Mit der gestiegenen Kreditkartennutzung und auch mit der Verbreitung der einfachen und smarten Geldüberweisungsservices schreitet die südkoreanische Gesellschaft mit Riesenschritten in das Zeitalter der bargeldlosen Gesellschaft. Nach einer Bekanntgabe der Zentralbank am Dienstag dieser Woche betrug die Summe der Geldscheine, die die Bürger für Zahlungen mit sich führen, nach dem Stand des vergangenen Jahres durchschnittlich 78.000 Won, umgerechnet etwa 69 Dollar. 2015 lag die Summe bei etwa 102 Dollar und ist damit um 33% geschrumpft. Nach Altersschichten betrachtet besaßen die Zwanziger mit etwa 48 Dollar am wenigsten Bargeld. Die Bargeldhöhe stieg mit steigendem Alter, so dass die 50-er etwa doppelt so viel Bargeld mit sich führen als ihre Kindergeneration. 23,3% der Befragten halten für Notfälle zu Hause oder im Büro zusätzlich Bargeld bereit. Dieser Anteil ist aber ebenfalls im Vergleich zu vor drei Jahren zurückgegangen. Damals betrug er 27%. Der Ort, an dem die südkoreanischen Bürger am häufigsten in bar bezahlen, sind die traditionellen Märkte. Danach folgen Supermärkte und Convenience Stores. Auch viele Netzbürger meinten, dass sie bar bezahlen, wenn sie auf einem traditionellen Markt Lebensmittel kaufen oder in einem Convenience Store eine Schachtel Zigaretten kaufen. Viele meinen, dass sie nun kaum Bargeld mehr mit sich führen, weil sie meistens Kreditkarten benutzen und auch vom smarten Geldüberweisungsservice immer häufiger Gebrauch machen.





Viele Netzbürger freuten sich im Internet auch darüber, dass BTS auf der TIME-Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt 2019 steht. Die siebenköpfige K-Pop-Band, die Weltruhm genießt, wurde in der Kategorie Künstler in die Liste aufgenommen. Die US-amerikanische Popsängerin und Songschreiberin Halsey, die auch am neuen Album von BTS beteiligt ist, schrieb, dass es sich bei BTS um sieben erstaunliche junge Männer handele, die davon überzeugt seien, dass Musik stärker als Sprachbarrieren sei. Die K-Pop-Band BTS habe in den letzten Jahren stets ihren Verkaufsrekord erneuert und mit großem Lob für das Publikum der ganzen Welt ihre Musik aufgeführt. Damit habe sie in der Musikindustrie für einen neuen Wind gesorgt und in der ganzen Welt die koreanische Kultur bekannt gemacht. Das US-Nachrichtenmagazin gab am 16. April außerdem bekannt, dass BTS bei der Time-Leser-Abstimmung 2019 mit einem Stimmenanteil von etwa 6% nach dem vergangenen Jahr das zweite Jahr in Folge den ersten Platz einnahmen. Das Magazin teilte mit, dass sich BTS 2013 weltweit einen Namen zu machen begannen, zahlreiche Auszeichnungen erhielten und mit 19 Millionen Followern ein Phänomen in den sozialen Netzwerken geworden seien.