Ex-Präsidentin Park beantragt Aussetzung des Strafvollzugs

Die frühere Präsidentin Park Geun-hye hat die Aussetzung des Strafvollzugs beantragt, nachdem um Mitternacht von Dienstag auf Mittwoch ihre Inhaftierungsfrist ausgelaufen war.





Ihr Anwalt Yoo Young-ha begründete dies mit Parks schwerem Rückenleiden. Wegen der Schmerzen habe sie erhebliche Schlafprobleme. Angesichts ihres derzeitigen Gesundheitszustands sei eine weitere Behandlung im Gefängnis nicht möglich.





Gegen die Ex-Präsidentin läuft derzeit der Revisionsprozess wegen Vorwürfen der Korruption, der Bestechlichkeit und des Amtsmissbrauchs. Vom Berufungsgericht wurde sie dafür zu 25 Jahren Haft und einer Geldstrafe in Höhe von 20 Milliarden Won (17,6 Mio Dollar) verurteilt. Im Zuge der Ermittlungen zu dem Fall wurde Park im März 2017 in Untersuchungshaft genommen und die Gültigkeit des Haftbefehls drei Mal verlängert. Diese Frist ist nun abgelaufen. Die zweijährige Strafe, zu der sie im November wegen der illegalen Einmischung in das Nominierungsverfahren der früheren Saenuri-Partei verurteilt wurde, muss sie aber noch absitzen.





Einige Dutzend Anhänger demonstrieren regelmäßig für Parks Freilassung. Der Vorsitzende der Freiheitspartei Koreas, Hwang Kyo-ahn sagte, es habe kein früheres Staatsoberhaupt gegeben, das so lange inhaftiert gewesen sei. Es solle berücksichtigt werden, dass Park krank sei und sich in einer Situation befinde, die als Frau schwer zu ertragen sei.





Die Staatsanwaltschaft will demnächst in einem Ausschuss über den Antrag beraten und entscheiden.