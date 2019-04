Fünfter Jahrestag des Sewol-Untergangs

ⓒYONHAP News

Zum fünften Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol am 16. April haben landesweit Gedenkveranstaltungen stattgefunden.





Bei einer Gedenkzeremonie in Ansan wurde mit einer Schweigeminute den Opfern gedacht. Vertreter von Regierung und Parteien, darunter Bildungsministerin Yoo Eun-hae, wohnten der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Familienangehörigen der Verstorbenen bei.





Auf dem Urnenfriedhof in Incheon fand eine Gedenkzeremonie für 41 weitere Opfer statt. Auch am Hafen von Paengmok in Jindo kamen zahlreiche Bürger zusammen, um den Verstorbenen zu gedenken.





Die Fähre Sewol war auf ihrer Fahrt von Incheon nach Jeju, am 16. April 2014 vor der Insel Jindo gesunken. Von den 476 Menschen an Bord konnten nur 172 gerettet werden. 304 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben oder werden vermisst. Der größte Teil der Opfer waren Schüler und Lehrer der Danwon-Oberschule in Ansan.





Eine Überladung und ein illegaler Umbau wurden später als direkte Ursachen des Unfalls angegeben. Der Kapitän und die Besatzung hatten die Rettung der Passagiere vernachlässigt und das sinkende Schiff als erste verlassen. Verantwortliche der Reederei wurden strafrechtlich belangt. Der mit einem Haftbefehl gesuchte Eigentümer Lee Byoung-un wurde Monate nach seinem Verschwinden von der Polizei tot aufgefunden. Die Küstenwache wurde aufgelöst und eine neue Sicherheitsbehörde gegründet.