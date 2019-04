Kim Ae-ran: „Wo möchten Sie gerne hin?“

ⓒ Getty Images Bank

Myeong-jis Mann ist bei dem versuch, einen Schüler vor dem Ertrinken zu retten, ums Lebens gekommen. Um sich abzulenken, reist sie nach Schottland. Sie beginnt nachzudenken. Aus Neugier beginnt nun Myeong-ji ein Gespräch mit dem elektronischen Sprachassistenten Siri.







Ich sprach mit Siri eine Weile lang ziellos über dies und das. Unser Gespräch war nutzlos und bedeutungslos. Nach einer Weile fragte ich etwas, das mich ernsthaft interessierte.

"Was ist Schmerz?"

Siri sagte: „Dies sind die Suchergebnisse für Schmerzen“ und projizierte verwandte Websites auf das Display. Ich konnte jedoch nichts finden, das meine Frage beantwortete. Außerdem wollte ich keine Suchergebnisse. Ich wollte ein Gespräch.

Also stellte ich die Frage, die mich damals am meisten beschäftigte.

“Was passiert mit uns, wenn wir sterben?”

Es folgte eine kurze Stille. Siri antwortete mir schließlich mit ein paar eigenen Fragen.

„Von welcher Route sprechen Sie?Wo möchten Sie hin?“









Autorin Kim Ae-ran: Das war die Frage, die ich Siri tatsächlich gestellt habe. Als ich die Frage stellte, antwortete Siri genauso: „Wohin möchten Sie?“ Ich wollte, dass der Titel dieser Geschichte die Charaktere oder die Leser nach ihren Richtungen im Leben befragt.









Ich sah die Augen eines Jungen, der nicht mehr nach Hilfe rufen konnte, sondern nur noch Flusswasser schluckte und sich mit letzter Kraft an diese Welt klammerte.

Ich war immer noch wütend, weil du dein Leben weggeworfen hast, um das Leben eines anderen zu retten. Warum hast du nicht an mich gedacht? Ich habe die Seele der Toten seziert und abgewogen.

Aber während ich die Worte vor mir las, konnte ich mir vorstellen, wie du reagiert haben musst, als du an diesem Tag deinen Schüler dort entdeckt hast. Ich konnte sehen, wie deine erschrockenen Augen sahen, dass das Leben eines anderen in Gefahr war.

Da habe ich dich unerträglich vermisst.









Kim Ae-ran, geboren 1980, begann ihre schriftstellerische Laufbahn 2002 und gewann seitdem zahlreiche Literaturpreise, unter anderem den Lee-Hyo-Seok-Literaturpreis und den Yisang-Literaturpreis. In deutscher Übersetzung erschienen der Roman „Mein pochendes Leben“ und der Erzählband „Lauf, Vater, lauf“. Die Erzählung „Wo möchten Sie gerne hin?“ stammt aus dem Jahr 2015.