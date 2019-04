Profigolferin Lee Ji-hee gewinnt KKT Cup Ladies Open

© YONHAP News

Die südkoreanische Profigolferin Lee Ji-hee hat auf der japanischen Tour JLPGA die KKT Cup Ladies Open gewonnen. In der finalen Runde des Turniers in Kumamoto am Sonntag verkürzte sie mit drei unter Par auf 69. Mit einem Gesamtergebnis von acht unter Par bei 208 Schlägen siegte die Koreanerin mit einem Schlag Vorsprung vor der Japanerin Hikaru Yoshimoto. Erstmals nach ihrem Sieg bei den Japan LPGA Championship Konika Minolta Cup im September 2017 konnte sich Lee Ji-hee wieder an die Spitze spielen.





Auf der japanischen Tour hat sie bisher insgesamt 23 Siege auf dem Konto. In einem auf der Hompeage der JLPGA veröffentlichten Interview sagte Lee, sie sei wegen den schwachen Leistungen im letzten Jahr unsicher gewesen, wie die neue Saison verlaufen würde. In jungen Jahren habe sie sich vorgenommen, nicht mehr an Turnieren teilzunehmen bevor sie 40 werde. Dieses Jahr sei sie 40 geworden, aber das Golfspielen mache ihr immer mehr Spaß. Sie werde sich keine Grenzen setzen und ihr Bestes geben.





Lee Ji-hee ist die zweite koreanische Golferin, die in der laufenden Saison auf der japanischen Tour einen Sieg eingefahren hat. Letzte Woche gewann Shin Ji-yai die Studio Alice Ladies Open.