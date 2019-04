Südkoreanische U-16 nimmt an UEFA-Entwicklungsturnier teil

© KFA

Die südkoreanische U-16 Fußballmannschaft nimmt ab Freitag am U-16 Entwicklungsturnier der UEFA im finnischen Eerikkilä teil. Die U-16 war in Korea bisher die einzige Altersgruppe, die weder an einem Turnier der Asiatischen Fußball-Konföderation noch an einem Wettbewerb der FIFA teilgenommen hatte.





Das südkoreanische Team wird sein erstes Spiel gegen Chile austragen und am Sonntag gegen Finnland antreten. Am Dienstag nächster Woche spielt es gegen die Schweiz. Seit Freitag letzter Woche trainieren die jungen Spieler im National Football Center in Paju. Morgen am Dienstag treten sie ihre Reise nach Finnland an. Zur Mannschaft zählen 20 Spieler, darunter Lee Hyun-joo, ein Mittelfeldspieler der Pocheol Mittelschule, die letztes Jahr die landesweiten Jugendturniere gewann und Kang Sung-jin von der Osan Mittelschule, die letztes Jahr Meister der U-15 K-League wurde.





Laut des koreanischen Fußballverbands soll in Zukunft auch ein Futuresystem für talentierte aber körperlich noch nicht ausgereifte Nachwuchsspieler eingeführt und dieses System bei der Altersgruppe der 16-Jährigen vorrangig angewendet werden. Der KFA glaubt, dass die U-16 Altersklasse das entscheidende Alter bei der Entwicklung vom jugendlichen Talent zum künftigen Profifußballer sei.