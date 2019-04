Koreaner halten Son Heung-min für besseren Fußballspieler als Cha Bum-kun

© YONHAP News

Eine Umfrage ergab, dass die Koreaner den in der englischen Premier-League aktiven Fußballspieler Son Heung-min höher bewerten als die Fußballlegende Cha Bum-kun. Son Heung-min hatte zuletzt Tottenham Hotspur mit einem Doppelpack gegen Manchester City zum historischen Halbfinaleinzug in der Champions League verholfen.





Bei einer vom Meinungsforschungsinstitut Real Meter durchgeführten Umfrage, dessen Ergebnisse heute bekannt wurden, gab über die Hälfte der Befragten an, Son Heung-min sei ein besserer Fußballspieler als Cha Bum-kun. 51,5 Prozent entschieden sich für Son Heung-min, 30,5 Prozent für Cha Bum-kun. 18 Prozent enthielten sich einer Antwort. Je älter die Befragten, desto höher der Anteil derjenigen, die Cha Bum-kun für einen besseren Spieler hielten. In der Altersgruppe der Zwanziger waren es 23,5 Prozent und in der Altersgruppe über 60 35,5 Prozent.





Cha Bum-kun begann seine Karriere in der Bundesliga 1978 beim SV Darmstadt. Mit insgesamt 121 Treffern hält er noch immer den Rekord der höchsten Trefferzahl eines koreanischen Fußballspielers in einer europäischen Liga. Son Heung-min hat bisher einschließlich seiner Spielzeit in der Bundesliga, bei Spielen in Europa, 116 Tore auf dem Konto. Bis zur Einstellung des Rekords von Cha Bum-kun fehlen ihm noch fünf Tore.