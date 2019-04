© SeoulBookBogo

Antiquariate üben mit ihrer besonderen Atmosphäre eine starke Anziehungskraft aus. Die alten verblichenen Bücher versetzen uns in andere Zeiten und andere Welten und rufen Erinnerungen an eine Lebensphase wach, in der uns die Geschichten daraus faszinierten.

Die Stadt Seoul hat im Bezirk Songpa eine neue Einrichtung für gebrauchte und seltene Bücher eröffnet. Dort wurde der Bestand von mehreren Antiquariaten der Stadt an einem Ort zusammengetragen. Schon der Name klingt vielversprechend: die „ Bücher-Schatzkammer“.

Die Sammelstelle verfügt über mehr als 120.000 gebrauchte Bücher von 25 Antiquariaten in Seoul. Darüber hinaus lassen sich dort etwa 1.600 Bücher von bekannten Soziologen und Psychologen, die das Denken der koreanischen Gesellschaft in den 70er und 80er Jahren prägten, finden. Der Bestand umfasst zudem Fachbücher, seltene Magazine, alte Romane und Gedichte, kurz: alles was das Leserherz begehrt.