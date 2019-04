Nikhun von 2PM erhält Preis bei Weibo Starlight Awards

© JYP Entertainment

Nikhun, Mitglied von 2PM, hat jüngst bei den Weibo Starlight Awards den Preis „Star von Asien“ erhalten. Damit ist bewiesen, dass der Sänger in asiatischen Ländern sehr gefragt ist. Die Preisverleihung fand am 11. April in Hongkong statt und gilt als eine wichtige Preisverleihung, zu der berühmte Stars aus dem chinesischsprachigen Raum kommen. Nikhun hat den Preis erhalten, da er derzeit in verschiedenen Ländern wie Korea, China und Thailand tätig ist.

Nikhun ist derzeit weniger als Sänger in Korea aktiv. Dafür hat er aber in mehreren TV-Serien und Filmen mitgespielt. Jüngst konnte man in China die Serie “Shall We Fall in Love“ und in Thailand den Film „Brother of the Year“ mit Nikhun sehen. Nikhun will im Mai in Korea sein erstes Solokonzert veranstalten. Am 11. und 12. Mai wird er in Seoul auftreten. Seine Kollegen, also die anderen 2PM-Mitglieder, leisten derzeit ihren Militärdienst ab.