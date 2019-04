Hyukoh Band genießt Teilnahme am Coachella Festival

© KBS

Die koreanische Band Hyukoh Band hat jüngst am Coachella Festival in den USA teilgenommen. Sie haben am 15. April auf ihren offiziellen SNS-Seiten geschrieben, dass sie ihren Auftritt sehr genossen hätten.

Die Mitglieder von Hyukoh Band gelten eher als ruhig und ihre Mimik ist praktisch immer unverändert. Aber an dem Kommentar und dem Bild, dass sie auch gleich mithochgeladen haben, konnte man gut erkennen, dass sie nach ihrem Auftritt bei Coachella sehr erfreut und aufgeregt waren.

Kein Wunder, die Koreaner haben einen enthusiastischen Auftritt absolviert und die anwesenden Teilnehmer ganz in ihren Bann gezogen.

Am diesjährigen Festival haben neben Hyukoh Band von koreanischer Seite auch Blackpink und Jambinai teilgenommen.