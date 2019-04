Momoland will Fantreffen in Südamerika veranstalten

© YONHAP News

Die koreanische Gruppe Momoland will im Juni in Südamerika ein Fantreffen veranstalten. Die Vorbestellung der Karten hat bereits begonnen und alle 3.000 Tickets waren im Nu ausverkauft. Wenn der Ticketverkauf richtig beginnt, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie gefragt sie sein werden.

Die Sängerinnen wollen also im Juni zuerst Brasilien besuchen. Dann geht es weiter nach Chile und Mexiko.

Momoland wollen auch eine Konzerttour in Kanada, in den USA und Europa veranstalten. Die endgültigen Termine stehen allerdings noch nicht fest. Momoland waren noch vor kurzem mit ihrem fünften Minialbum aktiv. Besonders war das Lied „I’m So Hot“ aus diesem Album sehr beliebt. Zum Fanmeeting in den Philippinen, Dubai, Japan und Hongkong kamen 30.000 Fans.