USA wollen Ausnahmen von Öl-Sanktionen gegen Iran beenden

Die Entscheidung der USA, die Ausnahmen von ihrem Importverbot für iranisches Erdöl nicht zu verlängern, ist in zweierlei Hinsicht besorgniserregend: Befürchtet werden der Anstieg der globalen Ölpreise und negative Folgen für die koreanische Petrochemiebranche.





Iran exportiert derzeit schätzungsweise eine Million Barrel Erdöl am Tag. Das heißt, dass das Ölangebot wegen der Entscheidung der USA um dieses Volumen schrumpfen würde. US-Präsident Donald Trump forderte, dass Saudi-Arabien und weitere Mitglieder der OPEC die Differenz beim Ölfluss mehr als ausgleichen würden. Das heißt, man wolle das Angebot, das wegen des Ölembargos gegen Iran zu schrumpfen droht, durch eine verstärkte Ölförderung aufrechterhalten.





Die USA entwickelten sich dank Schieferöl zum weltgrößten Ölförderstaat. Saudi-Arabien ist die Führungsmacht in der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder. Sollten auch weitere große Ölexportländer wie die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Erdölförderung steigern, wäre die Aufrechterhaltung des Angebots möglich. Jedoch sind die internationalen Ölpreise im laufenden Jahr bereits um 40 Prozent gestiegen. Grund sind die Reduzierung der Ölproduktion durch Ölförderstaaten um 1,2 Millionen Barrel am Tag und die Krisen in Libyen und Venezuela. Selbst eine winzige Störung beim Angebot könnte zu großen Schwankungen bei den Ölpreisen führen.





Die Kürzung der Erdölproduktion durch die OPEC gilt bis Juni. Sollte die Organisation die Maßnahme nicht verlängern, kann ein Vakuum bei der Öllieferung aus Iran ausgeglichen werden. Es ist jedoch ungewiss, ob Saudi-Arabien der Forderung der USA nach der Förderung von mehr Öl nachkommen würde. Entgegen der Hoffnung von Präsident Trump wünscht sich Saudi-Arabien hohe Ölpreise. Daher hängt die Stabilität von Öl-Angebot und -Nachfrage von Saudi-Arabiens Entscheidung ab. Dessen Position ist jedoch im Moment unklar .





Der koreanischen Petrochemiebranche entstünde unvermeidlich ein Schaden, wenn die USA Südkorea keine Ausnahme von den Öl-Sanktionen gegen Iran mehr gewähren. Dank der bisherigen Diversifizierung der Importquellen wird zwar beim Import von Erdöl und dem Betrieb von Fabriken kaum ein Problem befürchtet. Jedoch wären auf kurze Sicht Auswirkungen wie der Rückgang der Produktivität und Rentabilität infolge des Anstiegs von Importpreisen nicht zu vermeiden.





Iran ist der fünfgrößte Erdöllieferant Südkoreas hinter Saudi-Arabien, Kuwait, den USA und Irak. Statistischen Daten zufolge lag Irans Anteil beim Erdölimport Südkoreas mit Stand von Februar bei 8,6 Prozent. Für die einheimische Industrie ist vor allem Kondensat aus Iran wichtig. Iranisches Kondensat enthält mehr Naphtha verglichen mit anderen Sorten, das ein Grundkraftstoff für petrochemische Produkte ist. Das iranische Produkt ist zudem zwei bis sechs Dollar billiger als Produkte aus anderen Regionen. Für die Petrochemiebranche stellt Kondensat aus Iran einen optimalen Rohstoff dar. An Südkoreas Import von Kondensat macht Irans Anteil die Hälfte aus.





Koreanische Unternehmen haben bereits mit Rücksicht auf ein eventuelles Verbot des Ölimports aus Iran die Einfuhrquellen diversifiziert. Trotzdem wären kurzfristige negative Folgen kaum zu vermeiden. Angesichts der zu erwartenden Teuerung von Kondensat überprüft die Branche neben der Suche nach einer alternativen Bezugsquelle auch, Naphtha zu importieren.