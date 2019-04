UN-Kommando genehmigt Zugang zu Wanderweg an DMZ im Osten

ⓒ YONHAP News

Das UN-Kommando hat die Eröffnung eines Wanderwegs an der Demilitarisierten Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea in Goseong genehmigt. Der Wanderweg in Goseong an der Ostküste zählt zu den drei „DMZ Peace Trails“, die die Regierung anlegen will. Die Regierung gab am 3. April bekannt, drei solcher Wanderwege in Goseong, Cheorwon und Paju zu planen. Mit Rücksicht auf die Sicherheit von Touristen wurde jedoch beschlossen, zuerst einen Wanderweg in Goseong probeweise zu eröffnen.





Der Friedenswanderweg in Goseong wird aus zwei Routen bestehen, eine für Fußgänger und eine andere für Autos. Die Route für Fußgänger erstreckt sich über eine Länge von 2,7 Kilometern und führt vom Wiedervereinigungsobservatorium entlang den Küstenzäunen zum Berg Geumgang Observatorium. Die Autoroute ist 5,2 Kilometer lang und führt ebenfalls vom Wiedervereinigungsobservatorium zum Berg Geumgang Observatorium. Während der Probezeit soll die Tour an sechs Tagen in der Woche stattfinden und dies zweimal am Tag. Auf der Route für Fußgänger werden jedesmal 20 Personen zugelassen, auf der Fahrtroute 80 Personen. Das heißt, dass täglich 200 Personen erlaubt sein werden.





Den Teilnehmern werden eine kugelsichere Weste und ein Helm zur Verfügung gestellt. Ihre Bewachung wird das Militär übernehmen. Die kugelsichere Kleidung werde für Eventualitäten und nicht wegen einer gefährlichen Lage bereitgestellt, heißt es. Von Goseong aus gesehen befindet sich der nächste Wachposten Nordkoreas in einer Entfernung von 1,6 Kilometern hinter dem südkoreanischen Territorium.





Für die geplanten Wanderwege wurde jeweils ein Ort im Westen, in der Mitte und im Osten des Landes gewählt, wo gemäß der innerkoreanischen Militärübereinkunft vom vergangenen September Bemühungen um einen Spannungsabbau unternommen werden. In Paju im Westen wurden beispielsweise Wachposten in der DMZ abgezogen. Der dortige Wanderweg soll vom Pavillon Imjingak über das Observatorium am Berg Dora bis zum Standort eines abgerissenen Wachpostens führen. In Cheorwon in der Mitte des Landes wird ein Wanderweg in der Nähe des Hügels Hwasalmeori angelegt, wo die Ausgrabung von Gebeinen von Kriegsgefallenen stattfindet. Der Weg führt vom Hügel Baengma zu einem Wachposten am Hügel Hwasalmeori. Der Wanderweg in Paju soll 20 Kilometer lang sein und der in Cheorwon 14 Kilometer.





Die Wanderwege in Paju und Cheorwon führen ins südkoreanische Gebiet innerhalb der DMZ, während der Wandweg in Goseong nicht bis in die DMZ führt. Das ist der Grund, warum das Projekt zuerst in Goseong probeweise starten wird.





Neben der Sicherheit der Bürger gilt die Umwelt als eine weitere wichtige Angelegenheit bei der Durchführung des Programms. Die DMZ ist eine ökologische Schatzkammer, die seit mehr als einem halben Jahrhundert von Menschen fast unberührt bleibt. Für den Schutz des dortigen Ökosystems will die Regierung die vorhandenen Straßen und Stacheldrahtzäune weiter nutzen und auf eine künstliche Entwicklung möglichst verzichten. Zugleich werden Maßnahmen getroffen, um ökologische Einflüsse zu verringern, darunter die ungewollte Einfuhr exotischer Arten. Ein unbemanntes Untersuchungssystem wird aufgebaut, um Einflüsse auf die Umwelt gründlich zu überwachen. Es wird auch überprüft, zwischen Oktober und März, wenn Mandschurenkraniche in Cheorwon überwintern, den Betrieb auf den Wanderwegen einzuschränken.





Die drei Wanderwege werden in Zukunft mit einem Projekt für die Verbindung von Wanderwegen entlang der DMZ vom Osten zum Westen der koreanischen Halbinsel und einem Projekt für die Errichtung eines Weltfriedensparks in der DMZ in Verbindung gebracht.