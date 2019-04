BTS schafft es mit neuem Album zum dritten Mal an die Billboard-Spitze

© YONHAP News

Das neue Album von BTS schaffte es auf Platz 1 der Billboard Charts. Es ist ihr drittes Album, dem das in weniger als einem Jahr gelungen ist.





Damit ist BTS die erste Band seit den Beatles, die mit drei Alben an die Spitze der Billboard Charts stürmen konnte.





Ihr Album „Map of the Soul: Persona“ wurde am 12. April veröffentlicht und stieg in der Woche vom 27. April in den Billboard 200 direkt auf den dersten Platz ein.