Schauspielerin Jeon Do-yeon wird auf italienischem Filmfestival ausgezeichnet

Die südkoreanische Schauspielerin Jeon Do-yeon wird auf einem italienischen Filmfestival den Lifetime Achievement Award erhalten.





Am 26. April wird der Schauspielerin auf dem 21. Udine Far East Film Festival (FEFF) der Preis für ihr Lebenswerk verliehen. Unter den bisherigen Preisträgern aus Ostasien waren Jackie Chan, Joe Hisaishi und Brigitte Lin.





Der Film „Birthday“ von Regisseur Lee Jong-eon mit Jeon in der Hauptrolle wird das FEFF in Italien eröffnen. Das Filmfestival wird vom 26. April bis zum 4. Mai stattfinden. Es ist eines der größten Filmfestivals in Europa, das Filme aus Asien zeigt.