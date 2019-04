Feinstaub im Frühling

© Getty Images Bank

Der Frühling bringt in Südkorea nicht nur schönes Wetter mit sich, sondern meist auch schlechte Luft: Hohe Feinstaubwerte sind ein massives Problem, dass viele Bewohner Koreas auch in ihrem Alltag einschränkt. Wie kann man sich eigentlich gegen die schmutzige Luft wappnen? In der aktuellen Sendung von Fabians Korea geht es um den Alltag mit Atemschutzmasken und Luftreinigern.