Personelle Zusammensetzung der Entourage von Kim Jong-un gibt Hinweise auf Gipfelthemen

Hinsichtlich des Nordkorea-Russland-Gipfels am heutigen Donnerstag erregen Veränderungen im nordkoreanischen Team für die Verhandlungen mit den USA Aufmerksamkeit. Kim Yong-chol, ein Vizevorsitzender der Arbeiterpartei, begleitete Machthaber Kim Jong-un nicht nach Russland. Laut Informationen wurde Kim als Leiter der Abteilung für die Einheitsfront abgelöst. Der Sondergesandte für die USA, Kim Hyok-chol, der an den Arbeitsgesprächen mit den USA im Vorfeld des Gipfels in Hanoi im Februar beteiligt gewesen war, verschwand bereits zuvor aus der Öffentlichkeit. Kim Yo-jong, die ihren Bruder Kim Jong-un bei bisherigen Auslandsreisen quasi wie ein Schatten begleitete, wurde ebenfalls nicht gesehen.





Kim Yong-chol leitete als Ansprechpartner von US-Außenminister Mike Pompeo die Verhandlungen mit den USA. Er bildete einen sogenannten Kanal zwischen Spionen und verhandelte bereits mit Pompeo, als dieser noch Chef des Geheimdienstes CIA war. Kim traf US-Präsident Donald Trump zweimal . Ende Mai letzten Jahres, als der erste Nordkorea-USA-Gipfel drohte, abgesagt zu werden, überreichte Kim im Weißen Haus Trump ein Schreiben von Kim Jong-un. Er kam auch im vergangenen Januar im Weißen Haus mit Trump zusammen und koordinierte die Durchführung eines Gipfels in Hanoi.





Die Auswechselung des Chefs der Abteilung für die Einheitsfront wird als Maßnahme betrachtet, um Kim wegen der verfehlten Einigung mit den USA in Hanoi zur Rechenschaft zu ziehen. Nach dem ergebnislosen Gipfel in der vietnamesischen Hauptstadt schwieg Nordkorea sehr lange. Daher kamen Spekulationen auf, nach denen Pjöngjang seine Strategie für die Verhandlungen mit den USA überprüfe und strukturelle Änderungen vornehme. Kim Hyok-chol, der das Pendant zum US-Sondergesandten für Nordkorea, Stephen Biegun, war, verschwand bereits unmittelbar nach dem Hanoier Gipfel aus der Öffentlichkeit. Währenddessen wurde Choe Son-hui zur Ersten Vizeaußenministerin befördert und darüber hinaus in die Kommission für Staatsangelegenheiten, das oberste Beschlussorgan, aufgenommen. Die verfehlte Einigung in Hanoi führte somit zu einer personellen Neubesetzung des Teams für die Verhandlungen mit den USA.





Kim Jong-un wurde auf seiner Reise nach Russland von Außenminister Ri Yong-ho und Vizeaußenministerin Choe Son-hui begleitet. Das erweckt den Eindruck, dass Beamte des Außenministeriums bei den Verhandlungen mit den USA in den Vordergrund rücken. Einige Beobachter erwarten, dass Ri der neue Ansprechpartner von Pompeo wird. Andere richten ihre Aufmerksamkeit auf Choe. Diese könnte die Federführung bei den Verhandlungen mit Washington übernehmen, heißt es. Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass Choe wieder die Ansprechpartnerin des Sondergesandten Biegun wird. Es ist ungewiss, ob Jang Kum-chol, der neue Leiter der Abteilung für die Einheitsfront, auch die Verantwortung für die Verhandlungen mit Washington übernehmen wird. Die momentane Situation ist von großer Ungewissheit geprägt. Auch ist unklar, ob die Umordnung des Teams für die Verhandlungen mit den USA abgeschlossen ist.





Hinsichtlich der Ablösung von Kim Yong-chol teilte das US-Außenministerium die Bereitschaft mit, sich weiter auf konstruktive Verhandlungen mit Nordkorea einzulassen. Wie verlautete, sei Washington mit Kim, einem Hardliner, eher unzfrieden gewesen. Daher wird davon ausgegangen, dass Kims Ausschluss von den Verhandlungen ein positives Signal sein könnte. Sollten Beamte des nordkoreanischen Außenministeriums die Federführung übernehmen, könnte dies mehr Flexibilität in den Verhandlungen bedeuten.





Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die Umstrukturierung des nordkoreanischen Verhandlungsteams einen Durchbruch in den festgefahrenen Gesprächen zwischen Pjöngjang und Washington herbeiführen wird.