Präsident Moon von Zentralasienreise zurückgekehrt

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag von seinen Staatsbesuchen in drei zentralasiatischen Ländern zurückgekehrt. Bei den Besuchen des koreanischen Staatsoberhauptes in Turkmenistan, Usbekistan und Kasachstan standen Wirtschaftsfragen im Mittelpunkt.





In Turkmenistan besuchte Moon unter anderem das Gas- und Chemiewerk Kiyanly, bei dessen Bau koreanische Unternehmen federführend waren. Beim Gipfeltreffen mit dem usbekischen Amtskollegen Shavkat Mirziyoyev wurde vereinbart, die Beziehungen auf die Stufe einer besonderen strategischen Partnerschaft heraufzusetzen. Usbekistan spielt als Drehscheibe in Zentralasien für Moons neue Nordpolitik eine wichtige Rolle. Mit Kasachstan wurde beschlossen, über das neue umfangreiche Kooperationsprogramm „Fresh Wind“, die Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, IT, Energie, Landwirtschaft und Gesundheit und medizinische Versorgung auszubauen.





Nach Angaben des Präsidialamtes habe Präsident Moon mit den drei Ländern 24 Kooperationsrojekte vereinbart und sich dafür eingesetzt, dass koreanische Unternehmen den Zuschlag für Projekte erhalten, die ein Volumen von insgesamt 13 Milliarden Dollar haben.





Moon engagierte sich dafür, in Zentralasien Zustimmung für den Friedensprozess in Korea zu erhalten. Er betonte, dass die Wirtschaftskoooperation mit dem Frieden und der Sicherheit in der Region eng zusammenhänge. Die Denuklearsierung und Etablierung von permanentem Frieden auf der koreanischen Halbinsel werde auch die Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich voranbringen.





In diesem Zusammenhang war es sehr bedeutsam, dass sich Moon mit kasachischen Vertretern über die Erfahrungen mit der atomaren Abrüstung austauschte. Bei einem Treffen mit Landsleuten nannte er Kasachstan ein vorbildliches Beispiel eines Staates, der die Denuklearisierung erreicht hat. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war Kasachstan einer der drei Nachfolgestaaten der UdSSR mit Atomwaffen. Später entschied es sich für den Weg der atomaren Abrüstung und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei.