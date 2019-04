Gipfeltreffen zwischen Kim Jong-un und Wladimir Putin

ⓒKBS News

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und Russlands Präsident Wladimir Putin sind am Donnerstag zu einem Gipfeltreffen in Wladiwostok zusammengekommen. Beim ersten Zusammentreffen der beiden Politiker standen die atomare Abrüstung und Handelsfragen im Zentrum.





Putin und Kim trafen sich auf der Insel Russki, einem Gelände der staatlichen Fernöstlichen Universität. Zuerst führten die beiden Staatschefs von 14 Uhr bis 17 Uhr ein Gespräch unter vier Augen. Danach verhandelten die Delegationen beider Länder.





Kim ließ seine Absicht erkennen, bei künftigen Verhandlungen zur Denuklearisierung gemeinsam mit Russland vorzugehen. Beim abschließenden Empfang unterstrich Kim seinen festen Willen für eine vertiefte Zusammenarbeit mit Russland.





Präsident Putin unterstrich, dass es für das Problem der koreanischen Halbinsel keine Alternative zu einer friedlichen Lösung gebe. Russland befürworte eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Für einen Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm brauche Nordkorea aber Sicherheitsgarantien, die international gültig seien, so Putin. Auf dem Wege der Sechs-Parteien-Gespräche könnte man zu internationalen Garantien für Nordkorea gelangen, sagte er.





Der Staatsbesuch in Russland ist Kim Jong-uns erster Auftritt auf der außenpolitischen Bühne nach den ergebnislosen Gipfelgesprächen mit US-Präsident Trump in Hanoi. Dahinter wird die Absicht Kims vermutet, sich in Vorbereitung auf langwierige Verhandlungen mit den USA Unterstützung bei dem großen Nachbarn zu holen.





Russland ist wie die USA an einer atomaren Abrüstung Nordkoreas interessiert. Moskau setzt sich jedoch im Gegenzug für ein Entgegenkommen beim Atomprogramm für eine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang ein. Sollte Moskau sich stärker in die Frage der Denuklearisierung einmischen, könnte dies eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen bewirken.