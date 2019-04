Bolton: USA bevorzugen Sechs-Parteien-Gespräche nicht

ⓒYONHAP News

Es gibt zwei Gründe, warum die USA Sechs-Parteien-Gesprächen über das nordkoreanische Atomprogramm skeptisch gegenüberstehen. Erstens, Washington ist der Meinung, dass sich diese Gesprächsform in der Vergangenheit als gescheitert erwies. Zweitens, die USA wünschen sich keine Zunahme der Zahl der Akteure.





Die Sechser-Gespräche waren ein multilaterales Verhandlungsformat für ein Ende des Streits über das nordkoreanische Atomprogramm. Daran nahmen Süd- und Nordkorea, die USA, China, Russland sowie Japan teil. Die Gespräche von Vizeministern oder stellvertretenden Vizeministern an der Spitze wurden von 2003 bis Dezember 2008 geführt. Das erste Treffen fand am 27. August 2003 in Peking statt. Die Sechser-Gespräche wurden als neue Alternative gestartet, nachdem das Genfer Rahmenabkommen zwischen Nordkorea und den USA gebrochen worden war. Das Abkommen sah vor, dass Nordkorea sein Atomprogramm auf Eis legt, und dass die USA im Gegenzug Nordkorea Schweröl und zwei Leichtwasserreaktoren zur Verfügung stellen.





Bei den Sechser-Gesprächen konnten die Teilnehmer eine gemeinsame Erklärung und zwei Einigungen erzielen, was zunächst für Optimismus sorgte. Bei der vierten Gesprächsrunde im Jahr 2005 wurde die gemeinsame Erklärung vom 19. September angenommen . In der Sechs-Punkte-Einigung wurden die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auf friedliche Weise und die Normalisierung der Beziehungen Nordkoreas zu den USA und zu Japan vereinbart. Bei der fünften Gesprächsrunde im Jahr 2007 wurde die Einigung vom 13. Februar erzielt, die Pläne für die Umsetzung der Erklärung vom 19. September enthält. Im selben Jahr wurde die Einigung vom 3. Oktober unterzeichnet, die konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Einigung vom 13. Februar vorsieht .





Der Einigung vom 3. Oktober zufolge war Nordkorea dazu verpflichtet, bis Ende jenes Jahres seine Atomanlagen zu schließen, unschädlich zu machen und zu melden. Im Gegenzug sollen die fünf anderen Länder Nordkorea wirtschaftliche Hilfe anbieten und mit Energie, darunter Schweröl, versorgen. Die USA versprachen zudem, Nordkorea von ihrer Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten zu streichen und die Sanktionen gemäß ihrem Gesetz zum Handel mit dem Feind aufzuheben. Nordkorea setzte jedoch seine Zusage für die Unschädlichmachung und Meldung der Atomanlagen nicht um, deshalb wurde keine Unterstützung für das Land geleistet. Die Sechser-Gespräche gerieten ins Stocken und wurden nach einem Treffen der Chefunterhändler im Dezember 2008 unterbrochen.





Angesichts dieses Beispiels betrachten die USA ein multilaterales Gesprächsformat als nicht wünschenswert. Washington meint, dass die Sechser-Gespräche von Nordkorea für einen Betrug missbraucht worden seien. Der Bruch des Genfer Rahmenabkommens und das Scheitern der Sechser-Gespräche resultierten in der Tat daraus, dass Nordkorea auch während der Gespräche im Geheimen weiter an Kernwaffen arbeitete.





Bei den Sechser-Verhandlungen wurde zudem eine schrittweise Lösung angestrebt. Die USA stufen nämlich eine schrittweise Lösung im Rahmen multilateraler Gespräche als gescheitert ein und schließen dies aus. Stattdessen entschied sich Washington für bilaterale Gespräche mit Nordkorea und einen Top-Down-Ansatz. Die USA wollen nämlich nicht, dass sich China und Russland in den Atomstreit mit Nordkorea einmischen und die Gemengelage komplizierter wird.





Es ist ungewiss, ob Nordkorea auf die Rückkehr zu den Sechser-Gesprächen hofft. Für Nordkorea könnte es ebenfalls eine Belastung darstellen, wenn mehr Länder im Spiel wären. Jedoch wird Pjöngjang feste Verbündete brauchen, sollten sich seine Verhandlungen mit Washington in die Länge ziehen. In dieser Hinsicht kann es ein Druckmittel für die USA darstellen, dass Russland die Wiedereinführung von Sechser-Gesprächen zur Sprache bringt. Nordkorea kann sich dadurch einen Verbündeten sichern und zugleich seine Gespräche mit den USA in Schwung bringen.