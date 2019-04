Gallerie für traditionelle Weine und Spirituosen

© Thesoolgallery

In Korea werden landesweit ungefähr 2000 verschiedene Sorten von traditionellen alkoholischen Getränken hergestellt. Aber nur die wenigsten sind einer größeren Konsumentenschaft bekannt. In Seoul, in einer ruhigen Gassen nahe der Gangnam Station, gibt es eine Gallerie, in der man mit den einzigartigen Sorten traditioneller Weine und Spirituosen bekanntgemacht wird. Den Besuchern werden die geschmackvoll angerichteten Weine vorgestellt. Danach dürfen sie die Getränke auch kosten. Für die Trinkprobe werden Probeweine des Monats ausgewählt.