Südkoreanerinnen gewinnen bei U-19-Asienmeisterschaft zweites Gruppenspiel gegen Iran

© KFA

Die südkoreanische Mannschaft hat bei der U-19-Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen in der zweiten Qualifikationsrunde zwei Siege in Folge eingefahren. Das Team unter Trainer Heo Jeong-jae gewann in Hanoi das zweite Gruppenspiel gegen den Iran mit 2:0. Im ersten Gruppenspiel gegen Libanon hatten die Südkoreanerinnen mit 9:0 haushoch gewonnen. Mit zwei Siegen in Folge hat sich die Mannschaft an die Gruppenspitze gesetzt.





Die Treffer erzielten Cho Min-a und Park Hye-jeong. Morgen am Dienstag werden die Spielerinnen das dritte Gruppenspiel gegen Vietnam austragen. In der ersten Qualifikationsrunde im Oktober letzten Jahres in Tadschikistan war die südkoreanische Mannschaft als Gruppensieger in die zweite Qualifikationsphase vorgestoßen. Zur Gruppe B gehören neben Südkorea auch Vietnam, der Iran und Libanon. Die Gruppensieger sowie die zweitplatzierten Mannschaften nehmen an der Endrunde teil, welche vom 27. Oktober bis 8. November in Thailand stattfindet.





Gastgeber Thailand und die besten drei des vorhergenden Turniers 2017, Japan, Nordkorea und China, sind direkt in die Endrunde gekommen. Südkorea gewann die U-19-Asienmeisterschaft der Frauen in den Jahren 2004 und 2013. 2017 scheiterte die Mannschaft schon in der Gruppenphase.