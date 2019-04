Profigolferin Choi Hye-jin gewinnt KLPGA Championship

© KLPGA

Profigolferin Choi Hye-jin hat ihren ersten Saisonsieg und gleichzeitig ihren ersten Majortitel geholt. Die 19-Jährige gewann die KLPGA Championship im Lakewood Country Club in Yangju in der Verlängerung gegen Park So-yeon.





Beide Golferinnen erzielten in der finalen Runde 2 unter Par und kamen in der Gesamtwertung auf 13 unter Par bei 275 Schlägen. Choi Hye-jin war gleichauf mit Park So-yeon und Lee Da-yeon in die letzte Runde gegangen. Bis Loch neun schaffte sie drei Birdies und setzte sich mit vier Schlägen Vorsprung an die Spitze. An den Schlusslöchern gelangen ihr die gewünschten Birdie-Putts aber nicht und sie gab den Gegnerinnen die Gelegenheit aufzuholen. In der Verlängerung konnte sie mit dem zweiten Schlag aus dem Fairway-Bunker den Ball einen Meter nah ans Loch schlagen. Danach machte sie mit einem Birdie den Sieg perfekt.





Als Amateurin gewann Choi zwei Turniere und zwei Turniere als Rookie im letzten Jahr. Ein Sieg bei einem Major-Turnier ist ihr jedoch zum ersten Mal gelungen. Im Anschluss an ihren Sieg sagte Choi, sie sei in der finalen Runde nervös gewesen, in der Verlängerung habe sie wieder ruhiger spielen können. Es sei ihr eine große Ehre, bei einem Turnier mit Geschichte und Tradition gewonnen zu haben.