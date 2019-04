Fußballspielerin Ji So-yun erzielt Treffer bei Championsleague der Frauen

© YONHAP News

Die bei Chelsea Ladies aktive südkoreanische Fußballspielerin Ji So-yun hat in der Championsleague der Frauen einen Treffer erzielt.





Im Halbfinale gegen Olympique Lyon im Cherry Red Records Stadium in Kingston traf die Offensivspielerin in der 34. Minute per Freistoß zum 1:1-Ausgleich. Wegen einer Niederlage im ersten Halbfinalspiel verpasste Chelsea LFC jedoch den Einzug ins Finale. Im Finale trifft Lyon auf den FC Barcelona. Ji So-yun spielte im Mittelfeld und übernahm eine wichtige Rolle zwischen Angriff und Verteidigung.