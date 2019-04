Über Medizin. Folge 1: Der moderne Weg, gesund zu werden

© Getty Images Bank

Ich bin mal wieder ein bisschen erkältet, Husten und Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen. Nervig, aber nicht so schlimm. Das Übliche halt. Was ich dagegen mache: viel Trinken, viel Ausruhen. Fertig. Wenig originell, aber so leid es mir für meinen Körper tut, da muss er nun halt mal durch, wer von alleine krank wird, muss auch von alleine wieder gesund werden. Ich helfe auch gerne mit dem ein oder anderen Hustenbonbon oder einer Tasse Kräutertee ein bisschen mit, vielleicht noch, da muss ich allerdings schon halbtot sein, mit heißem Salzwasser zum Inhalieren. Aber mehr habe ich meinem Körper da leider auch nicht anzubieten.





Dabei gäbe es natürlich Alternativen ... Denn an Medizin herrscht hier in Südkorea ganz bestimmt kein Mangel. In der heutigen Folge soll es um die moderne westliche Medizin gehen, die von manchen als Segen, von manchen aber auch als Fluch betrachtet wird.