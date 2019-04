Parlament beschließt beschleunigtes Verfahren für Reformgesetze

ⓒYONHAP News

Bei der Änderung des Wahlgesetzes, die in ein Fast-Track-Verfahren oder beschleunigtes Verfahren eingebracht wurde , steht das Mixed-Member-Proportional-System im Mittelpunkt. Es geht darum, die Zahl der Direktmandate zu reduzieren und gleichzeitig die der Listenmandate zu steigern.





Laut dem Änderungsentwurf wird die Zahl der Parlamentssitze unverändert bei 300 belassen. Die Zahl der Direktmandate wird von 253 auf 225 gesenkt, während die Zahl der Listenmandate von 47 auf 75 erhöht wird.





Dem neuen Wahlsystem zufolge wird die Zahl der Parlamentssitze der jeweiligen Parteien gemäß ihren Stimmenanteilen festgelegt. Nach dem Abzug der Zahl der Wahlkreissieger wird die Hälfte ihrer restlichen Sitze mit Listenkandidaten besetzt. Anschließend wird der nicht vergebene Rest der insgesamt 75 Listenmandate erneut gemäß den Stimmenanteilen der Parteien verteilt.





Sollten eine Partei beispielsweise 40 Prozent aller abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt haben und 110 ihrer Kandidaten in Wahlkreisen gesiegt haben, werden die Sitze wie folgt verteilt: Die Partei erhält 40 Prozent der insgesamt 300 Sitze, das heißt 120 Sitze. Da die Zahl der direkt Gewählten der Partei zehn weniger als die gewonnene Sitzzahl ist, werden zuerst 50 Prozent dieser Differenz, nämlich fünf Sitze, mit Listenkandidaten besetzt. Wird nun angenommen, dass die Zahl der auf diese Weise verteilten Listenmandate aller Parteien bei 30 liegt, bleiben 45 Sitze für Listenkandidaten übrig. Diese verbleibenden Mandate werden dann erneut gemäß den Stimmenanteilen der Parteien vergeben. Daher muss die Beispielpartei 40 Prozent der restlichen Sitze, das heißt 18 Sitze, erhalten. Schließlich kommt die Partei damit auf 133 Sitze, darunter 110 Direktmandate und fünf plus noch einmal 18 Listenmandate.





Um den Regionalismus zu bekämpfen, sollen die Listenmandate der jeweiligen Parteien gemäß ihren Stimmenanteilen in jeweils großen Zonen, in die das Land eingeteilt wird, vergeben werden. Demnach soll die Aufstellung von Listenkandidaten nicht für das ganze Land, sondern für diese Zonen erfolgen. Auch soll ein System eingeführt werden, nach dem ein Direktkandidat in einem Wahlkreis ein Listenmandat dennoch erhalten kann, wenn er die Wahl knapp verloren hat. Um die Transparenz bei der Nominierung der Listenkandidaten in jeder Partei zu erhöhen, wird das entsprechende Verfahren gesetzlich festgelegt. Außerdem wird das Wahlalter von derzeit 19 auf 18 Jahre gesenkt.





Bezüglich der Errichtung einer gesonderten Ermittlungsstelle für Korruption von hohen Beamten wurden zwei Gesetzentwürfe in ein Fast-Track-Verfahren eingebracht. Beide Vorlagen sind vom Rahmen her identisch, sie unterscheiden sich nur in den Details. Im Mittelpunkt stehen die Verteilung und Kontrolle der Macht der Staatsanwaltschaft und die Verschärfung der Überwachung der Unregelmäßigkeiten von hohen Beamten. Die neue Organisation soll für hochrangige Beamte in der Administrative, Judikative und Legistlative, darunter Präsident, Abgeordnete, leitende Richter und Offiziere, zuständig sein. Die Zahl der davon betroffenen Beamten liegt bei über 6.000.





Die neue Ermittlungsstelle wird eine begrenzte Anklagekompetenz besitzen, sie kann nämlich nur Richter, Staatsanwälte und leitende Polizeibeamte anklagen. In anderen Fällen behält die Staatsanwaltschaft das Anklagerecht. Stattdessen wird die neue Behörde Anklagebefehle beantragen können und die Befugnis haben, eine Gerichtsentscheidung über eine Anklage zu beantragen, falls die Staatsanwaltschaft beschlossen hat, keine Anklage zu erheben.