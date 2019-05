Präsident Moon verspricht Unterstützung für System-Halbleiter

ⓒ YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat erstmals seit seinem Amtsantritt einen Betrieb von Samsung Electronics in Südkorea besucht. Er präsentierte am Dienstag während einer Zeremonie in Hwaseong seine Vision für die koreanische System-Halbleiterbranche. Dabei betonte der Staatschef, dass er Südkorea zu einer starken Nation für die gesamte Halbleiterbranche entwickeln möchte.





Halbleiter lassen sich in zwei Gruppen einordnen, Speicherchips und Nichtspeicher-Halbleiter. Halbleiterspeicher dienen zur Speicherung von Daten. Nichtspeicher-Halbleiter sind System-Halbleiter wie zentrale Verarbeitungseinheiten (CPU), die Daten analysieren, rechnen und verarbeiten. Den globalen Markt für Halbleiterspeicher dominieren koreanische Hersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix. Am Markt für System-Halbleiter sind Intel und Texas Instruments in den jeweiligen Bereichen führend. System-Halbeiter machen 70 bis 80 Prozent des Volumens des globalen Halbleitermarkts aus.





Halbleiterspeicher zählen zu den wichtigsten Exportprodukten Südkoeras. Der Halbleitermarkt verbucht jedoch einen Wachstumsrückgang im laufenden Jahr nach einem massiven Aufschwung im vergangenen Jahr. Der Index für Veränderungen beim Exportvolumen gegenüber dem Referenzjahr 2010 bei den Halbleitern rutschte im Auftaktquartal um zwölf Prozent gegenüber dem Schlussquartal letzten Jahres ab. Angesichts der schwachen Exporte verschlechterten sich die Geschäftsergebnisse von Samsung Electronics und SK Hynix in der Halbleitersparte im ersten Quartal. Samsung verbuchte einen Umsatz von 14,4 Billionen Won (12,4 Milliarden Dollar) und einen Betriebsgewinn von 4,1 Billionen Won (3,53 Milliarden Dollar). Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum schrumpfte der Umsatz um 30 Prozent und der Gewinn um 64 Prozent. SK verbuchte 6,77 Billionen Won (5,8 Milliarden Dollar) Umsatz und 1,36 Billionen Won (1,17 Milliarden Dollar) Betriebsgewinn und erlitt somit einen ähnlich drastischen Rückgang.





Im selben Zeitraum belief sich Intels Umsatz auf 16,1 Milliarden Dollar, und der Gewinn auf 4,2 Milliarden Dollar. Der Umsatz blieb unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der Gewinn nahm lediglich um sieben Prozent ab. Samsung hatte im zweiten Jahresviertel 2017 beim Halbleiterumsatz zum ersten Mal Intel überholt und war an die Weltspitze vorgerückt. Jedoch wurde Samsung im Schlussquartal letzten Jahres wieder von Intel auf Platz zwei verdrängt. Beim Betriebsgewinn war Samsung vom ersten bis zum vierten Quartal letzten Jahres vor dem US-amerikanischen Hersteller gelegen, bevor Intel im Auftaktquartal dieses Jahres wieder Samsung überholte. Grund ist, dass System-Halbleiter viel weniger als Speicherchips von den Schwankungen am Markt beeinflusst werden.





Samsung Electronics und SK Hynix haben im laufenden Jahr ihren Willen für die Förderung des Geschäfts mit System-Halbleitern erklärt. Samsung legte am 24. April die „Halbleitervision 2030“ vor. Diese sieht vor, bis 2030 insgesamt 133 Billionen Won (114 Milliarden Dollar) in die Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau der Produktionsanlagen auf dem Gebiet System-Halbleiter zu investieren. SK Hynix unternimmt ebenfalls aktive Schritte, darunter die Verwandlung der entsprechenden Organisation in eine unabhängige Firma. Beide Unternehmen verfolgen eine Strategie für einen großen Vorsprung auf dem Gebiet Nichtspeicher-Halbleiter, bei der Foundry, nämlich die Auftragsfertigung, im Zentrum steht.





Diese Strategie der Branche deckt sich mit den Bemühungen der Regierung, um einen Durchbruch in der Wirtschaft zu finden. Präsident Moon verkündete bei der Veranstaltung am Dienstag eine Vision für Südkoreas Halbleiterindustrie. Das Ziel lautet, dass Südkorea bis 2030 die Weltspitze bei der Foundry von System-Halbleitern und zehn Prozent Anteil im Bereich Fabless erreicht. Mit Fabless sind Unternehmen gemeint, die ohne eigene Herstellung Halbleiter entwerfen. Die Branche und die Regierung verfolgen daher dasselbe Ziel.