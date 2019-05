Howlpot ist Spezialist für Heimtierbedarf

© HOWLPOT

Als weiteres Unternehmen, die bei der diesjährigen Messe Seoul Living Design Fair große Aufmerksamkeit auf sich zogen, wollen wir ihnen diesmal Howlpot vorstellen, einen Hersteller von Haustierartikeln. Der Co-Chef der Firma, Ahn Jung-geun:





Die meisten Leute wundern sich, warum diese Marke an einer Ausstellung für Menschen teilgenommen hat und nicht an einer Messe für Haustiere. Doch wir sind überzeugt, dass Ideen oder Werte, die mit dem Design für menschliche Produkte zu tun haben, auch auf Haustierprodukte anwendbar sind. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, unterscheiden sich Produkte für Menschen nicht viel von denjenigen ihrer tierischen Begleiter. Außerdem werden Haustierprodukte von Tierhaltern genutzt und sie werden im Wohnraum von Menschen aufgestellt. Wir denken also, dass sich Haustierartikel auf natürliche Weise im Lebensumfeld der Menschen integrieren lassen. Auch wollten wir uns von anderen Marken für Haustier-Accessoires unterscheiden.





Es galt anfangs als ungewöhnlich, dass eine Marke für Haustierartikel an einer Messe für Innengestaltung und Design teilnimmt. Doch das Unternehmen wurde von zwei Designern, Ahn Jung-geun und Lim Dong-ryul gegründet, die zuvor beim südkoreanischen Technologiekonzern Samsung gearbeitet haben:





Bei Samsung Electronics entwarfen Lim und ich Lautsprecher beziehungsweise TV-Geräte. Als Designer sahen wir ein grenzenloses Potenzial in der Elektronikindustrie. Doch dachten wir, sogar noch mehr Gelegenheiten im Markt für Haustierbedarf zu finden, der nicht so weit entwickelt war. Es gab viele Dinge zu kreieren und wir waren entschlossen, unsere Fähigkeiten in diesem eher unerschlossenen Markt zu entfalten.





Ahn und Lim studierten beide an der Hongik-Universität in Seoul. Sie gründeten 2015 Howlpot in der Hoffnung, ihren Traum von einer eigenen Designmarke erfüllen zu können. Unter dem Slogan „Unterstützung der Designrechte tierischer Begleiter“ stellte das Unternehmen seine Produkte erstmals bei der K-Pet Fair 2015 vor, der größten Heimtier-Industrie-Messe in Korea. In nur drei Tagen verkaufte das Unternehmen Waren im Wert von 15 Millionen Won, oder 14.000 Dollar:





Wir bieten unsere Produkte und Dienste Welpen-Kindergärten und Hundehotels an, so dass wir herausfinden können, was die Tiere dort mögen oder nicht. Wir suchen den Rat von Experten der Tierpsychologie und der Verhaltensforschung. Wir können auf diese Weise unsere Produkte verbessern, indem wir Mängel beseitigen. Zusammen mit den Experten tauschen wir zum Beispiel Meinungen darüber aus, welche Art von Spielzeug die Neugierde der Tiere erweckt. Auf der Grundlage der Meinungen entwarfen wir ein drolliges Spielzeug in der Form von Ramen oder Instantnudeln. Das ist etwas, mit dem Hunde, die typischerweise von nicht geschnürten Schuhriemen oder Bändern angezogen werden, mit ihrer Nase spielen können. Nasenarbeit ist eine Aktivität für Hunde, um verborgene Snacks zu finden. Dabei lösen Hunde auch Stress.





Howlpots Hundehütte mit dem Namen Howly ist das Vorzeigeprodukt. Es wurde entworfen, um die natürliche Tendenz der Hunde, sich auf beengtem Ort einzurollen, und sich zu freuen, wenn sich die Sicht vor ihnen öffnet. In der halb geöffneten Hundehütte mit der runden Form können sich Hunde sicher und bequem fühlen. Auch passt sie vom Design her zu anderen Wohnungsartikeln. Howly wurde 2016 mit dem Preis Red Dot Design Award ausgezeichnet:





Howly war die weltweit erste Hundehütte, die den Red Dot Design Award in der Kategorie Wohnen erhielt. Danach erhielten wir eine Menge Aufträge aus dem Ausland. Die Hütte ist einfach zu errichten, zu lagern und zu transportieren, da ihr runder Stahlrahmen abgetrennt werden kann.





Der Umsatz von Howlpot stieg jährlich um 100 bis 150 Prozent. Auch betreibt es ein Heimtierbetreuungszentrum in einem lokalen Hotel. Das Unternehmen beliefert lokale Ladenketten und exportiert seine Produkte in zwölf Länder. Im vergangenen Jahr ging es eine Partnerschaft mit der bekannten Luxusmarken-Gruppe LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy ein:





Wir hielten in Zusammenarbeit mit dem französischen Luxusartikelriesen eine Weihnachtsveranstaltung ab und betrieben zwei Monate einen Pop-up-Laden in der Haupthalle von Le Bon Marché. Ich würde sagen, die Zusammenarbeit ist unser bestes Ergebnis.