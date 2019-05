Frühere Zwangsarbeiter beantragen Verkauf von Vermögen japanischer Unternehmen

ⓒKBS News

Koreanische Opfer der Zwangsrekrutierung zur japanischen Kolonialzeit haben vor Gericht beantragt, die Veräußerung von Vermögenswerten japanischer Unternehmen in Südkorea anzuordnen. Japan protestierte über einen diplomatischen Kanal dagegen. Die Entscheidung der ehemaligen Zwangsarbeiter erfolgte, weil die Unternehmen den Forderungen des Obersten Gerichtes, ihnen eine Entschädigung zu zahlen, nicht nachkamen.





Der Oberste Gerichtshof in Südkorea hatte im vergangenen Oktober und November in von ehemaligen Zwangsarbeitern eingereichten Klagen gegen japanische Unternehmen wie Nippon Steel und Mitsubishi Heavy Industries geurteilt, dass diese die Kläger entschädigen müssen. Die Opfer waren zur japanischen Kolonialzeit zwangsmobilisiert worden und hatten für die Firmen de facto Sklavenarbeit verrichtet. Die Unternehmen müssten die Kläger für die ungezahlten Löhne entschädigen, hieß es. Japan vertritt jedoch die Position, dass persönliche Entschädigungsansprüche mit dem 1965 unterzeichneten Abkommen mit Südkorea über Ansprüche abgegolten seien. Das Abkommen sah vor, dass Japan Südkorea 300 Millionen Dollar Hilfe und 200 Millionen Dollar Kredite gewährt. Die südkoreanische Regierung ließ sich trotz unzureichender Inhalte auf den Vertrag ein, weil sie Finanzmittel für die wirtschaftliche Entwicklung brauchte.





Trotz der Urteile des Obersten Gerichts blieben die japanischen Firmen untätig. Daraufhin beantragten Kläger vor Gericht die Beschlagnahme von Vermögenswerten dieser Firmen in Südkorea, die gebilligt und durchgeführt wurde. Auch danach reagierten die Unternehmen nicht, was nun zur Beantragung des Verkaufs ihrer Vermögenswerte führte. Die zuständigen Gerichte werden nach einer Begutachtung der Vermögenswerte und Befragungen über eine eventuelle Veräußerung entscheiden. Betroffen sind Aktien von Firmen in Südkorea, die Nippon Steel und Nachi-Fujikoshi besitzen. Es wird erwartet, dass es bis zum tatsächlichen Verkauf mindestens drei Monate dauert. Da es sich um nicht notierte Aktien handelt, wird für die Begutachtung deren Werts Zeit benötigt.





Von Mitsubishi Heavy Industries wird verlangt , sein Vermögen anzugeben . Im Falle von Mitsubishi wurden geistige Eigentumsrechte wie Marken- und Patentrechte in Südkorea konfisziert.





Die Rechtsvertreter der Kläger sagen, dass sie noch immer bereit seien, mit den verklagten Unternehmen umfassende Diskussionen zu führen. Sie hofften, dass die Firmen die Zwangsarbeit zugeben, sich entschuldigen und auf Diskussionen einlassen würden.





Unterdessen erhob die japanische Regierung laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo über einen diplomatischen Kanal bei Südkorea Protest. Japan betonte, dass die Veräußerung der Vermögenswerte keinesfalls akzeptiert werden könne. Tokio habe Seoul um Diskussionen zwischen den Regierungen auf der Grundlage des bilateralen Abkommens über Ansprüche gebeten, hieß es.