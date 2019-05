ASTRO beendet Welttournee

Die K-Pop-Boyband ASTRO hat ihre erste Welttournee erfolgreich abgeschlossen.





Die Welttournee unter dem Titel „ASTRO Star Light“ startete am 16. März in Taiwan, darauf folgten vom 19. bis 26. März Konzerte in vier Städten in den USA. Danach kehrte die Band nach Asien zurück, um am 30. März in Hongkong aufzutreten. Die Band stand am 27. April in Bangkok zum letzten Mal auf der Bühne.





Während ihrer Konzerte gab die Gruppe Lieder aus ihrem ersten Album zum Besten sowie andere Hits nach ihrem Debüt 2016.