BLACKPINKs neue Veröffentlichung hält sich in den Billboard Charts

© YG Entertainment

Die beliebte Girlgroup BLACKPINK kann sich seit drei Wochen in den Billboard Music Charts halten.





BLACKPINKs neueste Veröffentlichung „Kill This Love“ ist auch am 29. April in der dritten Woche in Folge in den Billboard Music Charts und Hot 100 Charts vertreten. Nach ihrem Einstieg auf Platz 41 der Billboard 200 und Platz 24 der Hot 100 Charts halten sie sich nun in den Charts auf jeweils Platz 129 sowie 86.





Nach der Herausgabe ihres Albums war die Gruppe auf dem Coachella Music Festival zu sehen und die Sängerinnen traten zudem in US-amerikanischen TV- sowie Radiosendungen auf.