Vierte Staffel von „Produce 101“ kommt

Von der beliebten südkoreanischen Castingshow „Produce 101“ wird diese Woche die vierte Staffel anlaufen. Die neue Staffel mit insgesamt 12 Folgen wird unter dem Titel „Produce X 101“ zum ersten Mal am Freitag gezeigt werden.

In Anbetracht des internationalen Interesses für die Show und die Bands aus den letzten drei Staffeln (I.O.I, Wanna One and IZ*ONE) wird die Sendung über Online-Sendeplattformen und auf YouTube live ausgestrahlt werden.