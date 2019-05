Präsident Moon gratuliert japanischem Kaiser zur Thronbesteigung

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat dem neuen japanischen Kaiser Naruhito zur Thronbesteigung am Mittwoch gratuliert. In seinem Gratulationsschreiben übermittelte Moon seine Hoffnung, der Kaiser möge für die freundschaftliche Entwicklung der Beziehung zwischen Japan und Korea, Interesse und Wohlwollen zeigen. In einem Schreiben an den abgedankten Kaiser Akihito bedankte sich Moon dafür, einen großen Beitrag zur Enwicklung der Beziehungen beider Länder geleistet zu haben.





Naruhito trat die Nachfolge seines Vaters Akihito an, der nach 30-jähriger Regentschaft den tags zuvor formell abgedankt hatte. Bei einer feierlichen Zeremonie zur Thronbesteigung in Anwesenheit von Premierminister Shinzo Abe und anderen Regierungsvertretern sagte Naruhito, er bete aufrichtig für das Glück des Volkes, die weitere Entwicklung der Nation und den Frieden der Welt. Zum Schutz der Friedenverfassung äußerte er sich allerdings nicht.





Mit Naruhitos Amtsantritt hat in Japan eine neue Zeitzählung begonnen, die „Reiwa“, übersetzt soviel wie „klar und harmonisch“, heißt. Der 59-Jährige gehört zur Nachkriegsgeneration und ist damit hinsichtlich der Verbrechen zur Kriegszeit unbelastet. Die Nachbarländer verknüpfen damit die Erwartung, dass er eine fortgeschrittene und damit von Aufgeschlossenheit geprägte Geschichtsauffassung vertreten wird.





Abes Regierung strebt eine Änderung der pazifistischen Verfassung an mit dem Zweck, die Einsatzmöglichkeiten der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte zu erweitern. Geschichtsklitterung hatte für erhöhte Spannungen mit den Nachbarländern gesorgt.

Der japanische Kaiser hat zwar keine politische Funktion, es gibt dennoch die Hoffnung, dass mit seiner Ära eine Zeit des Friedens und der Harmonie in der Region eingeläutet wird.