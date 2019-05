Ban Ki-moon ruft Parteien zu Kooperation für Bewältigung von Feinstaub-Problem auf

ⓒYONHAP News

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon engagiert sich nun für die Bewältigung des Feinstaub-Problems. Er wurde Vorsitzender eines nationalen Klimagremiums für die Lösung des Feinstaub-Problems, das am 29. April ins Leben gerufen wurde.





Das Gremium hat die Aufgabe, der Regierung grundlegende Lösungen für das Feinstaub-Problem vorzuschlagen. Die Organisation wird auch nach Wegen für die Kooperation mit nordostasiatischen Staaten wie China suchen, die wegen Feinstaubs Schwierigkeiten erleiden. Das Gremium setzt sich aus 42 Mitgliedern aus Parteien, Industrie, Wissenschaftskreisen, Bürgergesellschaft, Religionskreisen, Regierung und Gebietsköperschaften zusammen. Zu ihnen zählen auch sieben allgemeine Bürger wie der Leiter einer Grundschule und Vertreter von Kleinhändlern und -unternehmern sowie eines ländlichen Dorfs. Damit soll ermöglicht werden, Stimmen der Bürger für die Politik zu berücksichtigen und im Alltagsleben spürbare Maßnahmen auszuarbeiten.





Das Gremium will noch im Mai eine Gruppe aus Bürgern bilden, die sich an der Ausarbeitung von Maßnahmen beteiligen wird. Dadurch soll ein Diskussionsrahmen geschaffen werden, damit sich die öffentliche Meinung tatsächlich in der Politik widerspiegelt. Zudem will der Ausschuss noch im ersten Halbjahr eine öffentliche Diskussion veranstalten, um Meinungen zu sammeln und darüber zu beraten. Dadurch will er der Regierung Vorschläge unterbreiten, bevor wieder die Saison der hohen Feinstaubwerte beginnt. Auch werden Fachkomitees aus Experten in den jeweiligen Bereichen gebildet.





Ban betonte die Notwendigkeit einer überparteilichen Kooperation der politischen Kreise, der Unterstützung der Bürger und der Zusammenarbeit mit Nachbarländern wie China. In seiner Antrittsrede erwähnte er einen Medienbericht, nach dem 44 Städte in Südkorea zu 100 Städten mit der höchsten Feinstaubkonzentrationen in den OECD-Mitgliedsländern zählen. Damit machte er auf den Ernst der Lage aufmerksam. Für die entsprechenden statistischen Daten wurden zwar China und Indien nicht berücksichtigt. Trotzdem sei das Ergebnis schockierend und stelle eine nationale Krise dar, hieß es. Zugleich betonte er, dass Maßnahmen für die Feinstaub-Reduzierung ausgearbeitet werden sollten, die sogar als übertrieben angesehen werden könnten.





Ban äußerte zwar, dass die Kooperation mit Nachbarländern wichtig sei. Jedoch wurde zugleich betont, dass dem inländische Bemühungen vorausgehen sollten. Nur dann könnten beiden Seiten tatsächlich von der Kooperation profitieren. Er sagte, dass sich der chinesische Staatspräsident Xi Jinping der großen südkoreanischen Sorge bewusst sei. Ban hatte Anfang April Xi getroffen und mit ihm über die Kooperation zwischen Südkorea und China für die Verringerung der Feinstaubemissionen gesprochen.





Die Feinstaubbelastung hat bereits ein Ausmaß erreicht, das die Regierung allein nicht mehr kontrollieren kann. Das heißt, dass Maßnahmen der zuständigen Ministerien oder von zwei bis drei Ministerien nicht mehr genügen, um das Problem zu lösen. Zudem stammt Ultrafeinstaub in Südkorea laut Studienergebnissen zu 30 bis 50 Prozent aus China. Daher wäre eine Lösung erst möglich, sollte die Regierung nicht nur mit dem Zivilsektor, sondern auch mit China und weiteren Nachbarländern Kräfte bündeln.