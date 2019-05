US-Außenminister bekräftigt Absicht für Verhandlungen mit Nordkorea trotz Waffentests

ⓒKBS News

Zu den am Samstag von Nordkorea abgeschossenen Projektilen zählt nach bisherigen Erkenntnissen eine ballistische Kurzstreckenrakete. Jedoch betonte US-Außenminister Mike Pompeo, dass es sich um eine Rakete mit einer kurzen Reichweite handelt und unterstrich die Dialogbereitschaft.





Hinter der neuen Provokation wird Nordkoreas Botschaft gesehen, dass es mit dem Stillstand in den Verhandlungen mit den USA unzufrieden ist und daher Druck auf Washington ausüben will. Beobachter meinen, dass der Test auch dazu diene, intern den Unmut nach der verfehlten Einigung beim Nordkorea-USA-Gipfel in Hanoi zu besänftigen. Die Demonstration der Stärke hat die Wirkung, die Position der Hardliner des Regimes zu stärken. Auch kann man dadurch die Teile der Öffentlichkeit besänftigen, die angesichts der zerstobenen Hoffnung auf eine Aufhebung der Sanktionen unruhig wurden. Es ist außerdem bemerkenswert, dass Nordkorea eine Provokation wagte, nachdem es sich durch ein Gipfeltreffen mit Russland dessen Unterstützung gesichert hatte.





Washington und Seoul reagierten reserviert auf Nordkoreas Waffentest und wollen offenbar die Stimmung nicht kippen lassen. US-Außenminister Pompeo betonte, die US-Regierung gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Raketen mit mittlerer und langer Reichweite oder Interkontinentalraketen nicht involviert seien. Zu keinem Zeitpunkt sei eine internationale Grenze überschritten worden. Washington stellte nämlich fest, dass die sogenannte „rote Linie“ nicht überschritten worden sei, obwohl Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete startete. Sollten die USA ein abgeschossenes Projektil als ballistische Rakete einstufen, stellt der Test einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar.





Pompeos Äußerungen deuten auf die Position hin, die Provokation Nordkoreas nicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA zu betrachten. Washington geht nämlich davon aus, dass Nordkorea das Moratorium für Atom- und Raketentests letztlich nicht gebrochen habe. Das Moratorium stellt US-Präsident Donald Trump als seine größte Errungenschaft in Bezug auf Nordkorea in den Vordergrund. Wie verlautete, sei Trump wütend geworden, als ihm über Nordkoreas Test berichtet worden sei. Er habe gesagt, dass Kim Jong-un ihn betrogen habe. Jedoch schrieb Trump auf Twitter, dass Kim sein Versprechen gegenüber ihm nicht brechen wolle. Damit will Trump offenbar Kritik an der Nordkorea-Politik seiner Regierung abwenden und Nordkorea von einer weiteren Provokation abhalten.





Pompeo sagte, er hoffe, dass die diesmalige Aktion Nordkoreas nicht im Wege stehen werde. Washington möchte an den Verhandlungstisch zurückkehren. Zugleich erwähnte er erneut eine vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas und äußerte, dass die Sanktionen unverändert blieben. Damit wurde unterstrichen, dass an der Forderung der USA und den Sanktionen festgehalten wird.





Nordkoreas Provokation ist für die südkoreanische Regierung irritierend. Denn Seoul will für die Förderung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA vermitteln. Seoul reagierte im Einklang mit Washington zurückhaltend auf den Test. Der Ausdruck „Rakete“ wurde nicht benutzt. Seoul besprach bei einer Sitzung der zuständigen Minister Maßnahmen, anstatt den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen.





Nordkorea verübte zwar eine Provokation, dies jedoch in abgeschwächter Form. Südkorea und die USA reagierten mit vergleichsweise milder Kritik. Beide Seiten ließen die Absicht erkennen, die Stimmung für Verhandlungen selbst nicht zerstören zu wollen. Jedoch zeigte Nordkorea seine Bereitschaft, notfalls auch mit Provokationen seine Forderungen durchzusetzen. Die USA bekräftigten die Position, dass sie unverändert auf einer vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung und der Aufrechterhaltung der Sanktionen beharren würden. Damit wurde quasi angekündigt, dass sich die Machtprobe zwischen Washington und Pjöngjang für die Wiederaufnahme des Dialogs fürs Erste fortsetzen wird.