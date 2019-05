Über Medizin. Folge 1: Der traditionelle Weg, gesund zu werden

© Getty Images Bank

Wenn ich von den Dingen spreche, die ich an Korea wirklich ganz besonders schätze, dann komme ich nicht umhin, die traditionelle koreanische Medizin zu preisen, die mir schon manches Mal gesundheitlich wieder auf die Beine geholfen hat.





Diese hatte nach Ende des Koreakrieges und besonders in den 1970er Jahren in Korea einen schweren Stand und wurde im Zeichen vermeintlicher Modernisierung bewusst verdrängt. Aber zum Glück ist sie nicht verschwunden, sondern hat sich erholen und weiter entwickeln können und steht nun gleichberechtigt neben der westlichen Schulmedizin. Auch an den Universitäten kann man heute sowohl westliche als auch östliche Medizin studieren.





Die traditionelle koreanische Medizin kennt eine Vielzahl von Heilmethoden, doch zwei davon sind wohl besonders populär: Akupunktur und Kräuterheilmedizin. Beide habe ich ausprobiert und dabei interessante Erfahrungen gemacht.