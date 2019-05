Epitone Project will Konzerte veranstalten

Die Gruppe Epitone Projekt will demnächst ein Konzert veranstalten. Diese Gruppe besteht aus dem Sänger und Komponisten Cha Sejeong und verschiedenen Gastsängern. Da diese Gruppe immer sanfte und gute Lieder veröffentlicht, hat sie viele Fans. Eigentlich hatte sie schon seit 2013 stets Konzerte passend zur Jahreszeit veranstaltet. So wird es auch in diesem Jahr sein. Denn die Auftritte sind vom 15. Juni bis 7. Juli geplant.

Passend zum Spätfrühling und Frühsommer will Epitone Project in einer kleinen Halle verschiedene Hitsongs vortragen. Der Titel der Konzertreihe lautet „Ein einsames Konzert im Juni“. Besonders sollen bei diesem Konzert die Gefühle in den Vordergrund gestellt werden. Daher befindet sich die Konzerthalle auch in der Nähe der Jeongdong-Straße. Eine kleine Straße im Seouler Stadtzentrum, die besonders schön ist.