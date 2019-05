Kim Bumsu plant Jubiläumskonzert

Solosänger Kim Bumsu feiert in diesem Jahr sein 20. Bühnenjubiläum. Daher hat er ein besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Er will passend zu seinem Jubiläum insgesamt 20 Songs neu arrangieren und singen. Er hatte schon angekündigt, dass er am 6. Mai ein neues Lied herausgeben wollte. Es ist schon sein drittes Remake-Lied. Er hat bisher das Lied „Ich liebe dich“ und „Ich werde zu dir wie der erste Schnee kommen“ neu gesungen.

Er hat also am 29. April ein kurzes Video auf seiner offiziellen SNS-Seite hochgeladen. Auf diesem sind ein Fluss und eine Blume zu sehen. Die Fans sind schon sehr gespannt, welches Lied es sein wird.

Kim Bumsu will am 10. Mai seine landesweite Konzerttournee starten. Der erste Auftritt findet in Seoul statt.