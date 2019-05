Auftritt von BTS im Wembley Stadium wird live übertragen

© Big Hit Entertainment

BTS wollen am 1. Juni in Wembley Stadium in England einen Auftritt absolvieren. Den Auftritt kann man nun auch live und bequem auf dem Sofa im Wohnzimmer genießen, denn es wurde beschlossen, das Konzert weltweit live zu übertragen. Diese Arbeit wird eine koreanische Portalseite übernehmen.

BTS haben bereits am 4. und 5. Mai in Los Angeles auf der Bühne gestanden. Alle Tickets zum Konzert waren natürlich ausverkauft. Den Auftritt im Wembley Stadium erwarten die Fans besonders, denn hier haben berühmte Sänger wie Queen, Beatles, Michael Jackson und weitere unvergessliche Auftritte gehabt. Für die Musiker ist es ein Traum, in diesem Stadion singen zu dürfen. Sie sind damit die ersten koreanischen Sänger, die auf dieser Bühne stehen können.