Tennisspieler Kwon Sun-woo gewinnt Seoul Open Challenger

© YONHAP News

Tennisspieler Kwon Sun-woo hat die Seoul Open Challenger im Einzel gewonnen. Im Finale des Turniers im Olympic Park am Sonntag in Seoul konnte sich der Koreaner gegen den Australier Max Purcell mit 2:0 durchsetzen.





Die Seoul Open Challenger sind ein Teil der ATP Challenge Tour, bei der Spieler zwischen Platz 100 und Platz 300 der Rangliste an den Start gehen.





Für Kwon ist es der zweite Titel auf der Challenge-Tour. Vor seinem Sieg in Seoul gewann der 21-Jährige im März das Challenger-Turnier im japanischen Keio. Mit zusätzlichen 100 Rankingpunkten für den Sieg wird er auf der neuen Weltrangliste auf etwa Platz 134 vorrücken können. Seine bisher beste Platzierung war Platz 152 im letzten Monat.





Die Seoul Open wurden 2015 in den Kalender der ATP Challenge Tour aufgenommen. Zuvor gehörten die Seoul Open zur Future Tour, die einen Rang niedriger eingestuft ist.





Bei den Busan Open Challenger die heute eröffnet wurden, will Kwon seinen zweiten Sieg in Folge einfahren. Er hat sich das Ziel gesetzt, noch in diesem Jahr unter die besten 100 zu kommen und sich für die US Open zu qualifizieren.