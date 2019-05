Badmintonspielerin Ahn Se-young gewinnt Neuseeland Open

© YONEX

Ahn Se-young hat ihr erstes BWF-Turnier gewonnen. Die 17-Jährige besiegte im Finale der Neuseeland Open am Sonntag im Frauen-Einzel Li Xuerui aus China mit 2:0. Die Neuseeland Open sind ein Turnier der BWF-Tour Super 300.





Ahn ist seit dem letzten Jahr in der Nationalmannschaft dabei. Als Mittelschülerin konnte sie sich gegen die älteren Gegnerinnen für die Nationenqualifkation durchsetzen. Mit ihrem ersten Sieg auf der BWF-Tour nährt die Athletin die Erwartungen an ein gutes Abschneiden bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Letztes Jahr holte sie bei den Ireland International Series ihren ersten Sieg in der Hauptklasse. Darüber hinaus gewann sie die Silbermedaille bei den Challenger-Turnieren in Indonesien und in Vietnam.