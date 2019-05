Son Heung-min sieht Rot

© YONHAP News

Son Heung-min hat im Trikot von Tottenham Hotspur erstmals die Rote Karte gesehen. Am 37. Spieltag der Premier League gegen AFC Bournemouth wurde der Fußballspieler vom Platz geschickt, nachdem er in der 44. Minute seinen Gegenspieler Jefferson Lerma wutentbrannt zu Boden geschubst hatte. Son hatte nach heftigen Zweikämpfen im Strafraum versucht an den Ball zu kommen, wobei ihm Lerma dazwischen gegrätscht war.





Wegen der Tätlichkeit sah der Koreaner die Rote Karte. Nachdem er mehrere Male heftig gefoult worden war, war sein Ärger nachvollziehbar, dennoch war die Rote Karte verdient. Er ist damit der erste koreanische Fußballspieler in der Premier League, der eine Rote Karte gezeigt bekam. Der BBC nach stand Son nach mehreren Fouls im Strafraum die Wut ins Gesicht geschrieben. Der Platzverweis habe sich im Verlauf des Spiels abgezeichnet.





Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff flog auch Teamkollege Juan Foyth nach einem groben Foulspiel vorzeitig vom Platz. Tottenham verlor 0:1 nachdem die Mannschaft über 40 Minuten in doppelter Unterzahl gespielt hatte. Mit der Niederlage verpassten die Spurs die vorzeitige Qualifikation für die Champions League, haben aber weiterhin die Chance, sich aus eigener Kraft für die Königsklasse zu qualifizieren.





Son Heung-min ist für die letzten Spiele der Premier-League sowie für das Auftaktspiel der nächsten Saison faktisch gesperrt. Spieler, die in der Premier League wegen grober Tätlichkeit die rote Karte bekommen, müssen gewöhnlich drei Spiele in der Liga pausieren. Für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam ist Son aber spielberechtigt. Im Hinspiel gegen den niederländischen Rekordmeister letzte Woche hatte Son gelbgesperrt gefehlt und sein Team hatte eine 0:1-Niederlage kassiert.