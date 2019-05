Infraware ist Spezialist für Büro-Software

© Infraware

Wir stellen Ihnen diesmal im Rahmen des Programms über koreanische Unternehmen Infraware vor, einen führenden Office-Software-Anbieter. Der Leiter des Teams Service Business, Sohn Seung-woo:





Infraware hat seit der Gründung 1997 Office-Software hergestellt. Es wurde im Oktober 2005 an der Technikwerte-Börse KOSDAQ aufgenommen. Auf der Basis seiner Software-Technologien ist der globale Anbieter von IT-Lösungen bestrebt, Innovationen vorzustellen. Das Flaggschiff-Produkt Polaris Office wurde von globalen Smartphone-Herstellern wie Samsung, LG, HTC und Huawei vorinstalliert. Polaris Office wurde 2014 als Cloud-basierte Bürosoftware eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Dokumente auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets zu speichern und zu bearbeiten.





Infraware gehört zu den koreanischen Software-Entwicklern der ersten Generation. Als erstes Produkt entwickelte es eine Lösung, die es Nutzern ermöglicht, eine Website so auszudrucken, wie sie auf dem Bildschirm erscheint. 2001 zog das Unternehmen mit der Entwicklung eines Browsers für Handys erstmals größere Aufmerksamkeit auf sich. Mit der Belieferung von Mobilfunkanbietern wie LG Telecom und SK Telecom begann es 2003 und 2004. Damit beherrschte es 70 Prozent des Markts für Browser, die es ermöglichen, mit Handys im Internet zu surfen. Mit dem Beginn des Smartphones versuchte Infraware, weitere innovative Produkte für Millionen von Nutzern weltweit zu entwickeln:





Infrawares Polaris Office wird von 89 Millionen Nutzern in 238 Ländern eingesetzt, das sind 30.000 neue Abonnenten pro Tag. Die Gesamtzahl wird bis Ende dieses Jahres wahrscheinlich 100 Millionen übersteigen. Durch die frei verfügbare Cloud-Anwendung wurden zusammen 1,2 Milliarden Dokumente produziert. Eine andere mobile Office-Software, Polaris Office Enterprise, ermöglicht eine bessere Produktivität und mehr Dokumentensicherheit. Mit diesem Produkt arbeitet Infraware mit etwa 60 globalen Firmen für das mobile Gerätemanagement und Unternehmen wie IBM und Symantec zusammen. Polaris Office Enterprise wird auch an große koreanische Unternehmen wie Samsung und LG sowie an öffentliche Institutionen einschließlich des Ministeriums für Inneres und Sicherheit ausgeliefert.





Polaris Office wurde im Rahmen des Apple App Stores zwei Jahre nacheinander als “App of the Year” ausgewählt:





Polaris Office wird auf einer einzigen Maschine betrieben, doch erlaubt es die Bearbeitung weitverbreiteter Dokumente wie Word, HWP und TXT sowie die Ansicht von PDF-Files. Weil es verschiedene Dokumentenformate unterstützt, kann es sehr schnell große Datenmengen verarbeiten. Infraware hat in Korea mehr als 100 Patente. Anders als bei Anbietern von Kunden-Email-Adressen sammelt Polaris Office keine persönlichen Informationen. Es benutzt Amazon Web Services, den weltweit größten Cloud-Computing-Service. Um größere Sicherheit zu gewährleisten, erwarb Infraware die ISO 27001-Zertifizierung für das Informations-Sicherheitsmanagement.





Die Verbraucher müssen oft Dokumente außerhalb eines PCs auf Smartphones oder Tablet-Compter bearbeiten. Auch brauchen sie verschiedene Office-Formate wie Microsoft Office, Hangul Word Processor oder HWP und Adobe PDF-Dokumente. Wenn sie jedoch Dokumente auf einem Format ansehen wollen, das sie nicht nutzen, benötigen sie einen speziellen File-Viewer. Mit Polaris Office ist es möglich, Office-Formate zu öffnen, ohne einen solchen File-Viewer zu betreiben:





Viele Unternehmen begannen 2018, Interesse an Werbeplatz auf Polaris Office zu zeigen. Eine Reihe von globalen Firmen, darunter Facebook, Uber, Airbnb, Netflix, Honda, Nike und L’Oreal, zeigen ihre Werbung auf Polaris Office. Wir arbeiten auch an der Verbesserung von Suchmaschinen und des App-Store, so dass Polaris Office auch für potenzielle Kunden wie Google und App Store sichtbarer ist. Polaris Office öffnete seinen einheimischen Online-Laden im vergangenen Jahr und einen globalen Anfang dieses Jahres. Die Zahl der Auslandskunden steigt. Es wird in nahezu 240 Ländern genutzt, und wir unternehmen verschiedene Förderaktivitäten, die auf 20 Länder zugeschnitten sind, Südkorea, die USA, Japan, Russland, Brasilien und Mexiko eingeschlossen.





Polaris Office hat den größten Marktanteil weltweit bei mobilen Office-Anwendungen. Mehr als 75 Prozent des Umsatzes kamen 2018 aus dem Ausland. Damit war es der erste koreanische Software-Entwickler, der mit dem 10-Millionen-Dollar-Export-Turm ausgezeichnet wurde:





Wir werden bei der Japan IT Week Spring verschiedene Office-Produkte ausstellen. Etwa 1,5 Millionen Japaner nutzen Polaris Office, täglich kommen mehr als 300 Anwender hinzu. Wir werden den IT-Markt in Japan während der Handelsshow in dieser Woche erforschen, und wir hoffen, mit zahlreichen Unternehmen Geschäftsverträge unterzeichnen zu können. Das Ziel von Infraware ist es, den globalen Markt anzuführen, indem wir es mehr Nutzern in der ganzen Welt ermöglichen, bequem Dokumente auf verschiedenen Plattformen zu jeder Zeit zu öffnen und zu bearbeiten.