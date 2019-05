Xiumin tritt Militärdienst an

© SM Entertainment

Xiumin von EXO tritt als Erster seiner Gruppe den Militärdienst an.





Der 29-Jährige betrat am 7. Mai ein Ausbildungslager in der Provinz Gangwon, um seinen 21-monatigen Militärdienst zu beginnen. Vor seinem Eintritt in das Militär verabschiedete sich der Sänger offiziell von seinen Fans mit einem Fanmeeting am Wochenende und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit kurz geschorenen Haaren zeigte.





Seine neueste Solo-Single „You“ ist seinen Fans gewidmet und erscheint am Donnerstag.