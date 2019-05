Kunst ist zwar nicht lebensnotwendig. Aber Kunst bereichert unser Leben und trägt langfristig zur Selbstfindung bei. Und vieles, was wir im Alltag unternehmen und womit wir im Alltag in Berührung kommen, ist Kunst oder kann Kunst sein. Mit diesem Thema beschäftigt sich derzeit eine Ausstellung in der Kunsthalle Seoul mit dem Titel „Eine Ausstellung, die man nicht unbedingt zu sehen braucht“. Die Ausstellung zeigt rund 100 Werke, die sich mit dem Alltag des modernen Menschen beschäftigen. Sie machen uns bewusst, wie die Kunst, ohne die wir im Leben auskommen, wider Erwarten unser Leben bereichert und im Alltag den Wert der Kunst vor Augen führt. Vertreten sind zeitgenössische Werke, bildende Kunst, Fotoarbeiten, Filme und Installationen. Auch Kunstformen, mit denen wir im Alltag häufiger in Berührung kommen, wie mobile Spielen, Schriftarten, Poster und Bücher, sind darunter.