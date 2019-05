© Office of the President

Im Mai boomt in Südkorea das Geschäft mit der Partnersuche. Die Vermittlungsagenturen verzeichnen mehr Anfragen als sonst, besonders von jungen Menschen. Wie sieht die Dating-Kultur in Nordkorea aus? Zum Thema sagt Lee Mi-gyeong vom Institut für Vereinigungserziehung:





Offiziell wird die Partnersuche in Nordkorea streng kontrolliert, da romantische Beziehungen die Disziplin in den Schulen und an den Arbeitsplätzen unterlaufen könnten. Trotz der seltsamen Regeln suchen die Menschen natürlicherweise nach Liebesbeziehungen. Videos aus Nordkorea zeigen, wie Studenten und Studentinnen etwa auf der Eislaufbahn auch ihre körperliche Verbundenheit zeigen. Die Filme deuten an, dass die jungen Leute sich frei verabreden.





Früher waren Verabredungen an Schulen und im Militär in Nordkorea verboten. Personen, die dabei erwischt wurden, ein heimliches Date zu haben, wurden heftig kritisiert. Betroffenen Studenten an Universitäten drohten noch strengere Strafen, bis hin zum Schulausschluss. Die „freie Liebe“ blühte im abgeschotteten Norden vermutlich richtig auf, als die breite Masse Zugang zu südkoreanischen Filmen und TV-Serien hatte, die eingeschmuggelt und auf den Privatmärkten verbreitet wurden:





Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren die Nordkoreaner auf sich selbst gestellt, sie konnten sich nicht mehr auf das staatliche Rationierungssystem verlassen. Die Kontrolle über die Leute begann löchrig zu werden. Da die Nordkoreaner mit Marktaktivitäten beschäftigt waren, hatten sie Zugang zu Informationen von außen, die sogenannten „gelben Winde des Kapitalismus“. Das beunruhigte die Regierung. Besonders die südkoreanische Popkultur, die auch als koreanische Welle oder Hallyu bekannt ist, wurde auch in Nordkorea populär. Dadurch, dass die Nordkoreaner kulturellen Inhalten aus Südkorea ausgesetzt waren, änderte sich auch ihr Verständnis der Partnersuche. Das ging so weit, dass sie romantische Beziehungen in südkoreanischen Serien nachahmen wollten.

Die südkoreanischen TV-Serien und Filme werden auf Speichermedien wie USB-Sticks nach Nordkorea geschmuggelt, wo sie auf den Jangmadang genannten Märkten verfügbar sind, deren Zahl seit den 90er Jahren zunahm. Viele verliebte junge Nordkoreaner feiern mittlerweile ganz nach dem Vorbild südkoreanischer Liebespaare ihren 100. Tag des Kennenlernens. Auch unter der Herrschaft von Machthaber Kim Jong-un hat sich in Sachen Partnersuche vieles geändert:





Eines der auffälligsten Dinge um Kim Jong-un ist die Tatsache, dass er sich oftmals mit seiner Frau Ri Sol-ju in der Öffentlichkeit zeigt. Seine Haltung ist offener und eher unkonventionell. Einer seiner Slogan lautet, „Lass‘ deine Füße auf dem Boden, aber wende deinen Kopf der Welt zu“. Der Machthaber will offensichtlich zeigen, dass sein Land bereit ist, internationalen Trends zu folgen. Ich denke, diese Veränderungen während der Kim-Jong-Un-Ära wirken sich auf das Leben und das Verhalten der jüngeren Generation aus.





Anders als sein Vater Kim Jong-il besucht Kim Jong-un, der seit Ende 2011 an der Macht ist, zusammen mit seiner Frau oft Konzerte und andere öffentliche Veranstaltungen. Auch lassen sie sich Arm in Arm fotografieren. So lassen es sich auch die jungen Paare nicht nehmen, auf ähnliche Weise offen aufzutreten:





Nordkoreanische Filme und Serien zeigen Paare, wie sie am Fluss Daedong in Pjöngjang zusammen sind. Ich sah Männer und Frauen, wie sie Hand in Hand am Ufer des Daedong oder des Botong spazieren gehen. Die Paare suchen in diesen Tagen verschiedene Plätze auf, darunter Themenparks und Eislaufbahnen.





In vielen Fällen werden die Paare durch Mitstudenten, Mitarbeiter oder Verwandte zusammengebracht. Die Paare der wohlhabenderen Schicht genießen die Zeit zusammen, die auch als „Pjöngjang-Date“ bezeichnet wird, beim Schwimmen, Billard, Bowling oder Rollschuhfahren in Vergnügungszentren. Die zentrale Jugendhalle im Osten der Hauptstadt hat mehrere solche Zentren, wo sich die jungen Paare gemeinsam ein Video oder einen Kinofilm anschauen, singen und tanzen können. Mehr als fünf von zehn Paaren in Nordkorea ziehen eine Liebesheirat vor, und viele, sich durch Vermittler kennenlernen, gehen erst eine Zeitlang miteinander aus, bevor sie sich zu einer Heirat entscheiden. Viele junge Nordkoreanerinnen sind heute finanziell unabhängig, was sie auch bei der Partnersuche wählerischer macht und warten lässt:





Während der ernsten wirtschaftlichen Krise Mitte bis Ende der 90er Jahre mussten die Männer selbst dann bei der Arbeit erscheinen, wenn nichts zu tun war. Ihnen widerstrebte es, auf den Privatmärkten zu arbeiten, weil sie glaubten, dass sie dann ihr Gesicht verlieren. Es waren also vor allem die Frauen, die auf dem Markt handelten. Sie wurden dadurch auch die Brotverdiener der Familie, und sie realisierten, dass sie nicht unbedingt einen Ehemann brauchen oder vermählt bleiben müssen.