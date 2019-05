iKon wollen an US-HipHop-Festival teilnehmen

© YG Entertainment

Die koreanische Boygroup iKon wird im August am „Head in the Clouds Festival“ in den USA teilnehmen. Das Festival ist ein Hiphop-Festival und bei den Fans besonders beliebt.

iKon haben bereits einen Auftritt beim South by Southwest Festival, also SXSW Festival, im März erfolgreich hinter sich gebracht. SXSW gilt als eines der größten Musikfestivals auf der Welt. Nach dem Auftritt waren viele Anwesende von den Koreanern begeistert, so dass sie gleich davon auf SNS-Seiten berichteten. Daher wurden iKon und ihr Auftritt in kurzer Zeit über mehrere hunderttausend Mal erwähnt.

Wie sie sich nun nach fünf Monaten wieder vor den amerikanischen Fans präsentieren werden, darauf sind alle schon äußerst gespannt.