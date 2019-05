NCT 127 präsentiert neue Single in US-Talkshow

© YONHAP News

Die K-Pop-Boyband NCT 127 wird in der amerikanischen Talkshow „The Late Late Show with James Corden” auftreten und dort ihre neue Single vorstellen.





Die Gruppenmitglieder sind am 14. Mai als Gäste der US-Talkshow eingeladen und werden den Titeltrack ihrer vierten EP zum Besten geben. Die Single trägt den Titel „Superhuman“ und das Album wird am 24. Mai erscheinen. Die Boyband war bereits zu anderen amerikanischen TV-Shows wie „Good Morning America“ und „Good Day New York“ eingeladen worden.





Gegenwärtig befindet sich die Gruppe auf ihrer Tournee durch Nordamerika und besucht dafür 11 Städte in Nordamerika und Kanada.