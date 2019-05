Wandern in Korea, ein Volkssport

© Getty Images Bank

Das Wetter ist zu dieser Jahreszeit perfekt: sonnig, aber nicht zu heiss und schwuel. Perfekt also fuer AKtivitaeten im Freien. In Korea gibt es wohl keine bessere Gelegenheit, die Natur zu erkunden als Wandern zu gehen. Das geht auch in Seoul: Am besten gefaellt mir der Wanderweg entlang der historischen Stadtmauer.