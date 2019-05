Über den Zen-Buddhismus. Folge 2: Perfekte Ordnung

© KBS World Radio

Vor ein paar Jahren hatte ich Gelegenheit, einen Monat lang im Winter in einem kleinen buddhistischen Tempel auf Ganghwado zu leben und beigebracht zu bekommen, wie man Mönch wird. Ich bin schließlich keiner geworden, aber von der Zeit damals möchte ich heute sprechen. Ich habe mich entschieden, in der heutigen Episode keine Zusammenfassung zu geben, sondern nur die ersten 20 Minuten des anbrechenden Tages wiederzugeben, genau so, wie ich sie damals Tag für Tag erlebt habe. Auf genaue Erklärungen verzichte ich, denn sie würden vom Wesentlichen ablenken. Ich möchte vorab darauf hinweisen, dass diese Beschreibung nicht für alle interessant sein wird. Aber sie gibt meines Erachtens am besten wieder, wie ich den Tempel erlebt habe und wie sich die Zeitwahrnehmung und das Bewusstsein im Tempel verändern.